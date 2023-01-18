صدور كتاب «المباحث العلمية» ترجمة شيخ المترجمين

‎صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة، الطبعة العربية من كتاب «المباحث العلمية البينية»، تأليف جو موران وترجمة محمد عناني.

الكتاب يتناول مناهج البحث العلمي الحديثة

‎بحسب المترجم، «يتناول الكتاب مناهج البحث العلمي الحديثة، وكيف نشأت وكيف تطورت واستقلت، ثم اشتبك بعضها في بعض، فنشأ ما يسمى بالمنهج البيني أو البينية، التي تعنى الجمع بين التخصصات، وإذا كانت الموضوعات التي يركز عليها المؤلف أقرب إلى العلوم الإنسانية، وهو ما يسميها بالإنسانيات».

‎يذكر أنّ مؤلف الكتاب جو موران، أستاذ في التاريخ الثقافي بجامعة جون مورس بمدينة ليفربول.

معلومات عن محمد عناني شيخ المترجمين

‎المترجم الكبير الراحل عميد المترجمين محمد عناني، ‎أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة، والأديب والناقد، وله عدد كبير من الكتب في النقد الأدبي ومباحث دراسات الترجمة، و‎حاز وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في العام 1985‎، واختير خبيرًا بمجمع اللغة العربية في القاهرة 1996، وفاز بجائزة التفوق في الآداب 1999، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب 2002، وجائزة رفاعة الطهطاوي في 2014.