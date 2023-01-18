مصرع مدرس صدمته مركبة «توك توك» بكفر الزيات.. دخل في غيبوبة

لقي معلم مصرعه متأثرا بإصابته في حادث سير بمدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، حيث أصيب بنزيف في المخ، وكسور متفرقة، ودخول في غيبوبة منذ 4 أيام، وحُجز داخل العناية المركزة بمستشفى كفر الزيات العام، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.

نزيف في المخ

وكان مستشفى كفر الزيات العام استقبل معلم يدعى محمد فوزي، 52 عاما، ويعمل بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بمدينة كفر الزيات، مصاب بنزيف داخلي وكسور وسحجات وجروح متفرقة، وفي حالة خطرة، وتم نقله إلى العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة.

ضبط المتهم

وتلقي مأمور مركز شرطة كفر الزيات، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات العام، يفيد إصابة معلم بإصابات خطيرة ومتفرقة في الجسد، بعد أن صدمه «توك توك» حال سيرة في أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر الزيات، برئاسة الرائد أحمد شيحة، رئيس المباحث، من ضبط سائق التوك توك والمركبة المتسببة في الحادث، واقتياده إلى ديوان عام المركز، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على الأسباب والملابسات.