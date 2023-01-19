10 مشروعات بجنوب سيناء في خطة جهاز التعمير 2022/2023.. أبرزها التجلي الأعظم

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة الاستمرار في تنمية سيناء وتنفيذ المشروعات التنموية التي تهدف إلى جذب السكان والسياح، وزيادة الحيز العمراني.

وأضاف «فودة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجهاز المركزي للتعمير، برئاسة اللواء مهندس محمود نصار، رصد أكبر موازنة للمحافظة في العام المالي الحالي 2022/2023، بقيمة قدرت بنحو 7.5 مليار جنيه، تشمل طرق وإسكان بدوي وكهرباء وتنمية متكاملة، وجرى تنفيذ ما يقرب من 75% من هذه الخطة والباقي قبل نهاية العام، يوليو المقبل.

أبرز 10 مشروعات في جنوب سيناء

من جهته، أكد المهندس محسن سعيد حامد، رئيس جهاز تعمير سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن جهاز التعمير هو الذى أعطى أمل التنمية الحقيقية لسيناء منذ تحريرها، ونفذ العديد من المشروعات خلال 40 سنة، ما يهدف في المقام الأول لإقامة بنية تحتية مثل شق الطرق وتوصيل الكهرباء في العمق الاستراتيجي لسيناء.

وأشار «حامد» إلى أن المهندس ناجي إبراهيم، رئيس تعمير شمال وجنوب سيناء، يجري جولات يومية للمرور على المشروعات للانتهاء منها في الموعد المحدد افتتاحها خلاله، مشددا على أن القيادة السياسية تتابع بشكل دوري المشروعات الجارية في جنوب سيناء.

وأشار المهندس ناجي ابراهيم، إلى أن أبرز المشروعات التي تجرى على أرض جنوب سيناء، هي:

1- إنشاء 120 بيد بدوي في قرية رأس النقب التابعة لمدينة طابا.

２- إنشاء 90 بيت بدوي في مدينة طور سيناء.

３- إنشاء طريق القري السياحية برأس سدر بطول 1.5 كيلو.

４- إنشاء طرق بمدينة أبورديس بطول 7 كيلو بتكلفة 140 مليون.

５- طريق مبارك بمدينة دهب بطول 3.5 كيلو بتكلفة 52 مليون.

６- حماية وادي جني بمدينة دهب.

７- معصرة الزيتون بقرية الوادي بطور سيناء بطاقة 3 آلاف طن/ يوم.

８- توصيل التيار الكهربائي إلى تجمع السحيمي بتكلفة 100 مليون.

９- المرحلة الثالثة من مزرعة 30/ 6 بمدينة طور سيناء.

10 - التجلي الأعظم بسانت كاترين.