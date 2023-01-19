أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس في الأسواق

سجلت أسعار الفراخ البيضاء ومشتقاتها من اللحوم البيضاء، تبيانا في الأسواق اليوم الخميس، وكذلك داخل المزارع.

ويهتم قطاع عريض من المواطنين المستهلكين للدواجن بمعرفة أسعار الفراخ البيضاء اليوم، وكذلك أسعار اللحوم البيضاء الأخرى كالبط والرومي.

أسعار الفراخ البيضاء

تستعرض بوابة «الوطن» في التقرير التالي، أبرز أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس الموافق 19 يناير.

استقر سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء اليوم نحو 50 جنيها، يصل إلى المستهلك بـ55 جنيها.

ووصل سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزرعة اليوم نحو 63 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 67 جنيها.

ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة اليوم نحو 54 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 58 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة اليوم نحو 65 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر 70 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

ووصل سعر الديك الرومي الأبيض إلى نحو 75 جنيهاً بالمزرعة، و80 جنيهاً للمستهلك.

كما وصل سعر الديك الرومي البلدي بالمزرعة إلى 80 جنيها، وبالمحلات 85 جنيها.

أسعار البط اليوم

سجل سعر كيلو البط البلدي اليوم نحو 80 جنيها، وفي المحلات 85 جنيها.

وسجل سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم نحو 40 جنيها، وفي المحلات 45 جنيها.

كما سجل سعر كيلو البط المسكوفي اليوم نحو 70 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 75 جنيها.

ووصل سعر كيلو البط المولار 50 جنيها، وفي المحلات 55 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

سجَّل سعر الديك الرومي الأبيض اليوم نحو 75 جنيها للكيلو بالمزرعة، يصل للمستهلك بـ80 جنيها.

وبلغ سعر الديك الرومي البلدي بالمزرعة اليوم نحو 80 جنيها، ويصل للمستهلك بـ85 جنيها.