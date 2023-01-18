الشاعر جمال بخيت ضيف «أرواح في المدينة» بمركز الإبداع الفني الجمعة

يستضيف مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، السادسة مساء الجمعة المقبل، الشاعر الكبير جمال بخيت، في لقاء استثنائي لسلسلة أرواح في المدينة للكاتب الصحفي محمود التميمي، والذي يقام بالتعاون بين بيت المعمار المصري ومشروع التميمي «القاهرة عنواني».

حيث تقام أمسية شعرية مستوحاة من روح القاهرة، كما شهدها وعاشها جمال بخيت عبر قصائده من وحي المدينة منذ السبعينيات وحتى الآن، يقدم خلالها مجموعة من أشهر قصائده، إضافة إلى مجموعة قصائد جديدة لم تنشر من قبل.