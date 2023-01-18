رئيس «الوراق»: تسليم أهالي الجزيرة وحدات بـ«فرش جديد» دون هامش ربح (صور)

قال المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، إنّ الوحدات السكنية البديلة لأهالي جزيرة الوراق متاحة لمن يرغب في التقديم، لافتا إلى أنّ قيمة الوحدة السكنية 225 ألف جنيه، يتم تقسيطها على 3 سنوات دون فوائد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أو تقسيط على 5 أو 7 سنوات بفوائد البنك العادية، كما أكد أنّه سيتم تنفيذا لتوجيهات الرئيس، تسليم كل أسرة مستفيدة فرش مجاني للوحدة الجديدة.

الدولة حريصة على دعم أهالي الوراق

وأوضح شوقي، لـ«الوطن»، أنّه جرى التنسيق لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، والتيسير عليهم، مؤكدا حرص الدولة على دعم أهالي جزيرة الوراق، وأمنياتها لهم بإقامة طيبة في وحداتهم الجديدة.

وحدات دون هامش ربح

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، أنّ هذه هي القرعة العلنية رقم 25، لمن يرغب في المشاركة، حيث تتم القرعة بشكل دوري، مشيرا إلى أنّ القرعة أُجريت لـ334 أسرة بالفعل، والوحدات المتاحة دون أي هامش ربح تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة دعم المواطنين.

وأكد شوقي، أنّه جرى توفير وحدات سكنية في العبور وأكتوبر لمن يرغب من أهالي جزيرة الوراق، حيث تسعى الدولة لتلبية كل طلبات المواطنين، كما نقل للحضور في القرعة، تحيات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأمنياته لهم بإقامة هادئة ومطمئنة.