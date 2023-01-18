ضبط «حشيش» بحوزة مسجل خطر في حلوان بقصد الإتجار

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم، وبحوزته 10 قطع كبيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر، وسلاح أبيض «كاتر»، ومبلغ مالي، وهاتف محمول».

اعتراف المتهم

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.