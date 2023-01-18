أمين «اقتصادية الشيوخ»: الشهادات ذات العائد السنوي حققت جدواها المالية

أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نجاح السياسات المالية التى ينتهجها البنك المركزي المصري لمواجهة ارتفاع سعر الدولار وأزمة التضخم العالمي، مشددا على أن الشهادات ذات العائد السنوي، التي جرى طرحها في بنكي الأهلي ومصر حققت جدواها المالية داخل السوق المصرفي.

السوق المصرفي شهد حالات من التلاعب

وأشار «نجاتي» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن السوق المصرفي في مصر شهد حالات من التلاعب في الشهور الماضية، وجرى رصدها لما تمثله من خطورة على الأمن القومي المصري.

وأوضح النائب: «جرى رصد عودة ظهور (الريان) من جديد داخل بعض الدول العربية ؛ إذ يجمع أحد المصريين أموال المصريين العاملين في الكويت والسعودية، مقابل تسليمها لذويهم في مصر بهامش ربح بسيط، وهو أمر تسبب في انخفاض مبالغ تحويلات المصريين بالخارج؛ لأن الطبيعى وما كان يحدث سابقا أن تحويلات المصريين بالخارج كانت تتم عن طريق البنوك، ويحولها البنك المركزي بالجنيه المصري».

طرح شهادات بالبنوك الحكومية

وشدد أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، على أن لجوء البنك المركزي لطرح شهادات بالبنوك الحكومية ذات عائد الـ25%، كان أحد الأسباب في عودة أموال المصريين بالخارج إلى البنك المركزي من الجديد، فضلا عن الحد من ظاهرة السوق السوداء، لاسيما أن بعض المصريين حولوا الدولار إلى سلعة للمضاربة، ما كان له العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصري.

وتابع «نجلتي»: «عايزين نبطل نسأل هو الدولار سعره هيوصل كام؛ لأن الأصل في التعامل به باعتباره عملة وليس سلعة للمضاربة، واكتناز المواطنين له يضر بالأمن القومي المصري».

واعتبر النائب أن استقرار سعر الصرف في البنوك وراءه حزمة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وساهمت فى عودة شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب لمصر بعد تطبيق سعر الدولار المرن.