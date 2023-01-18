زلزال بقوة 7 ريختر يضرب إندونيسيا وشمال الفلبين

ضرب زلزال ثان بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، شرق إندونيسيا وجنوب الفلبين اليوم، بعد زلزال صباح اليوم بقوة 6 درجات بمنطقة سولاويسي، شمال إندونيسيا.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، أنّ الزلزال وقّع على عمق 48 كيلو مترًا تحت سطح البحر، وكان مركزه 154 كيلو مترًا شمال غربي منطقة توبيلو بجزيرة هالماهيرا الإندونيسية.

سكان جنوب الفلبين شعروا بالزلزال

وشعر السكان بالزلزال في عدة مقاطعات ومدن في أنحاء جنوب الفلبين، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أي إصابات أو أضرار.

يذكر أنّ وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، لم تصدر أي تحذير من حدوث موجات مدٍ عاتية «تسونامي».