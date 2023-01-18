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زلزال بقوة 6 ريختر يضرب إندونيسيا وتحذير من تسونامي

كتب:

محمود العيسوي
08:17 ص | الأربعاء 18 يناير 2023
مؤشر قياس الزلازل

مؤشر قياس الزلازل

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر منطقة سولاويسي، شمال إندونيسيا، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، أعقبه تحذير من حدوث موجات مد «تسونامي» تهدد المناطق الساحلية.

الزلزال وقع على عمق 145 كيلومترا

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، في بيان قبل قليل، تلقته «الوطن»، أن الزلزال وقع على عمق 145 كيلومترا، ولم ترد أنباء فورية عن حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن الزلزال.

وأسفر زلزال سابق، شهدته جزيرة سولاويسي منتصف يناير 2021، بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، عن مصرع العشرات وانهيار مئات المباني والمنشآت، من ضمنها مستشفى يعج بالمرضى.

وقبل يومين، ضرب زلزال بقوة 6 درجات سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية، ووفق المركز الأمريكي للرصد الجيولوجي، فقد وقع مركز الزلزال شرق مدينة «سينجكيل»، وعلى عمق 48 كيلومترا.

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بقلم محمود العيسوي