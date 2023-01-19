«العليا للفيروسات»: نسب الإشغال في الأماكن المخصصة لعزل مصابي كورونا بسيطة

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن نسب الإشغال في الأماكن المخصصة لعزل المصابين بكورونا بسيطة جدا جدا، ولا توجد أي أزمات، مؤكدا توافر الأدوية والعاقيير والمستلزمات الطبيبة اللازمة بمختلف العيادات، وكذلك الخبرات والقدرات والإمكانيات المؤهلة لمواجهة المرض، لافتا إلى أنه لا توجد أي مشكلات بشأنها حتى الآن .

مصر خالية من أي متحورات خطيرة لكورونا

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التتبع الجيني لفيروس كورونا والتحاليل العشوائية المستمرة لم تثبت حتى الآن وجود أي متحورات جديدة أو خطيرة للمرض، مؤكدا أن غالبية الحالات التي يجرى رصدها تكون مصابة بإلإنفلونزا وليس كورونا، وأن نسب الإصابات بكورونا ومعدلات خطورتها أقل بكثير عن الفترات الماضية، مشددا على أن الدولة المصرية تعاملت باحترافية شديدة مع أزمة فيروس كورونا «كوفيد 19».

تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة

وناشد عضو العليا للفيروسات التنفسية، المواطنين بضرورة الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، واستشارة الطببيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض، مع ضرورة تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والاحتكاك بالمصابين خلال فترة المرض، وتجنب تناول أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب المختص.