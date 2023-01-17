كوريا الجنوبية تسجل 40 ألفا و199 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 40 ألفا و199 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 95 وافدة من الخارج، لترتفع الحصيلة إلى 29 مليونا و861 ألفا و234 حالة.

33 ألفا و14 حالة إجمالي الوفيات في كوريا الجنوبية

وقالت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد سجَّلت 30 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 33 ألفا و14 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأمس الاثنين، سجلت «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، 14 ألفا و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 64 حالة وافدة من الخارج، 35 حالة وفاة.

وكان أدار بوناوالا، الرئيس التنفيذي لـ«معهد الهند للأمصال»، أكبر شركة تصنيع لقاحات في العالم، قال في وقت سابق، إن الصين التي شهدت ارتفاعًا هائلاً في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، تحتاج إلى تجاوز الاعتبارات السياسية والنظر في استيراد اللقاحات لإنهاء الفيروس على مستوى العالم، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».