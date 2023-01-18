«البحوث الفلكية» تكشف تفاصيل رصد اقتران القمر والنجم الأحمر

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس مركز البحوث الفلكية والجيوفيزقية، تفاصيل رصد اقتران القمر والنجم الأحمر، الذي يعتبر أحد نجوم برج العقرب، قائلا: «هذا النجم من النجوم المتميزة لأن كتلته أكبر من الشمس بـ10 أضعاف لكن يبعد عن الأرض بـ600 سنة ضوئية، وفي صباح هذا اليوم لم يكن هناك غيوم أو سحب، وبالتالي كانت عملية الرصد مميزة ورائعة للغاية».

المذنب الأخضر يعتبر أحد المذنبات الشهيرة المكتشفة حديثا

وأضاف رئيس مركز البحوث الفلكية والجيوفيزقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «هناك خبر يشغل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، ألا وهو المذنب الأخضر، الذي يعتبر أحد المذنبات الشهيرة المكتشفة حديثا، والحسابات الفلكية تؤكد أنه يدور دورة كل 50 ألف سنة حتى يقترب من الأرض».

المذنب الأخضر كان في أقرب موقع له من الشمس يوم 12 يناير

وتابع رئيس مركز البحوث الفلكية والجيوفيزقية، قائلا: «المذنب الأخضر كان في أقرب موقع له من الشمس يوم 12 يناير كان على بعد 166 كيلومترا، ومستمر في دورانه وسيقترب من الأرض في يومي 1 و3 فبراير، بحيث يكون في أقرب مسافة بواقع 42 كيلومترا، وهي مسافة آمنة ولن يؤثر على الكرة الأرضية أو الحياة عليها، وهذه الظاهرة لا علاقة لها بنهاية الكون أو علامات الساعة».