البحوث الفلكية توضح موعد أول شهر رجب 2023

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال أول رجب 2023، يوم الأحد المقبل 22 يناير الموافق 29 جمادي الآخرة، لذا يتساءل الكثيرون عن موعد أول رجب 2023.

ووفقا للحسابات الفلكية من المقرر أن يبدأ موعد أول رجب 2023 فلكيًا، يوم الاثنين 23 يناير 2023، بحسب ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية، إذ يبلغ 29 يومًا.

أول رجب 2023

ومع زيادة التساؤلات عن أول رجب 2023، يجرى استطلاع هلال شهر رجب 2023 ليلة الأحد 29 من جمادي الآخرة 1444 هـ والموافق 22-1-2023.

ويظل هلال الشهر الجديد في سماء القاهرة 43 دقيقة، وفي مكة المكرمة 44 دقيقة عقب غروب الشمس، كما يظل هلال شهر رجب في سماء محافظات مصر مدد تتراوح ما بين 42 و45 دقيقة.

موعد أول رجب 2023

بينما تتراوح مدة بقاء هلال شهر رجب في المدن والعواصم العربية والإسلامية بعد غروب الشمس مدد تتراوح ما بين 36 و56 دقيقة.

ويكون موعد أول رجب 2023 الموافق عام 1444 هـ، فلكيًا في يوم الاثنين 23 يناير 2023.