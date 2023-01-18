«المركزي» يعلن ارتفاع مدخرات المصريين في العدد الجديد لـ«البنوك والاقتصاد»

نشرت جريدة «البنوك والاقتصاد»، في عددها الصادر اليوم عن مؤسسة الأهرام تقرير «الاستقرار المالي» الصادر عن البنك المركزي، والذي تضمن إجمالي حجم الودائع بقيمة 7.4 تريليون جنيه في يونيو 2022 بارتفاع نسبته 28.3%.

البنك المركزي يعلن ارتفاع الودائع

وأوضح التقرير، أن ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية والأجنبية تمثل 64.1% من إجمالي الودائع، «مما يدعم استقرار مصادر تمويل القطاع المصرفي» بحسب التقرير.

جريدة البنوك والاقتصاد

كما أشار تقرير البنك المركزي برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، إلى أن حجم أصول القطاع المصرفي، حيث سجلت 10 تريليونات جنيه في يونيو 2022، واستحوذت محفظة القروض على 35.4 من إجمالي أصول القطاع، «وذلك مع تحسن جودة الأصول بانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 3.2%» وفقا للتقرير المنشور.

يذكر أن جريدة «البنوك والاقتصاد» تصدر في 16 صفحة مجانا مع عدد جريدة الأهرام الصادر اليوم برئاسة تحرير الكاتب الصحفي علاء ثابت، ويشرف عليها الكاتبة الصحفية إيمان عراقي.