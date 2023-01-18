«هيئة الدواء» تحذر من تناول حقنة البرد بجرعة واحدة.. نصائح لتقليل ظهور البكتيريا

قالت هيئة الدواء المصرية، إن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، تحدث نتيجة للاستخدام الخاطئ أو المفرط للمضادات الحيوية، وأنه لا بد من تقليل قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية، من خلال استكمال جرعة المضاد الحيوي اللي وصفها الطبيب المشرف على الحالة المرضية.

تجنب استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة

وناشدت «هيئة الدواء»، في بيان رسمي لها، المواطنين، بضرورة تجنب استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط كـ«حقنة البرد» أو «مجموعة البرد»، مشيرة الى أن استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي يتيح ظهور بكتيريا مقاومة له؛ ومن ثم المضاد الحيوي يكون بلا تأثير إذا احتجت لاستخدامه فيما بعد.

تحذير من حقن البرد أو مجموعة البرد

وتابعت «هيئة الدواء»، أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ إلاً إذا صاحبها عدوى بكتيرية بناءً على تشخيص الطبيب.

وقدمت «هيئة الدواء»، بعض النصائح لتقليل ظهور البكتيريا المقاومة والتي جاءت على النحو التالي:

- تناول المضادات الحيوية بالطريقة الصحيحة طبقا لتعليمات الطبيب والصيدلي.

- الالتزام بجرعات المضاد الحيوي​.

- استكمال البرنامج العلاجي بالكامل وعدم التوقف بمجرد الشعور بالتحسن​.

- عدم استخدم المضادات الحيوية الموصوفة لشخص آخر.​

طرق لتقليل استخدام المضاد الحيوي

وفي سياق متصل أعلنت «هيئة الدواء»، عن فتح باب التسجيل في «ويبينار»، للتعريف بالأداة الجديدة المُستخدمة لمراجعة الأسماء التجارية، الذي يهدف إلى التعريف بطريقة استخدام EDA Naming Checker في التقييم المبدئي للأسماء التجارية للمستحضرات البشرية؛ لسرعة الانتهاء من تسمية المستحضرات الجديدة، طبقاً للقواعد المُتبعة بهيئة الدواء المصرية، مشيرة الى أن الوبينار سيتم عقده غدا عبر إحدى المنصات الإلكترونية التابعة لهيئة الدواء .