«الصحة»: ارتفاع عدد مرضى الإنفلونزا.. والأعراض تختلف لدى الأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، ارتفاع إصابات مرضى الإنفلونزا الموسمية خلال الفترة الحالية وليس إصابات فيروس كورونا، وفق ما رصده قطاع الطب الوقائي لوزارة الصحة والسكان من خلال مراكز رصد الأوبئة الموزعة على مستوى محافظات الجمهورية ارتفاع إصابات مصابي الإنفلونزا، مشددة على ضرورة سرعة حصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية والذي يوفر حماية من 4 أنواع لفيروسات الإنفلونزا المتوقع انتشارها خلال هذا الموسم.

أعراض الإنفلونزا الموسمية

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنَّه تمّ توزيع منشورًا على مستوى محافظات الجمهورية تحت عنوان «هام.. لرفع التوعية للمواطنين بشأن الإنفلونزا الموسمية وأعراضها»، متضمنا الأعراض التي شملت «حمى، وقشعريرية، وسعال، والتهاب الحلق، وآلام في الجسم، وصداع، وتعب وشعور بالإرهاق، وسيلان أو انسداد الأنف».

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنَّ هناك بعض المواطنين قد تعانى من بعض الأعراض المختلفة مثل القيء والإسهال على الرغم من أن هذا أكثر شيوعًا عند الأطفال منه لدي البالغين، مشيرة إلى أنَّ لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

التهاب الشعب الهوائية

وعن التهاب الشعب الهوائية، قالت وزارة الصحة، إنَّه عبارة عن تهيج مستمر في بطانة القصبات الهوائية، وغالبا ما تتنج التهاب الشعب الهوائية بسبب التدخين، لافتة إلى أنَّه قد يكون التهاب الشعب الهوائية حادا أو مزمنا ، والنوع الحاد هو الأكثر شيوعا.

وعن أعراض التهاب الشعب الهوائية، أوضحت وزارة الصحة أنَّها تظهر على شكل سعال يحتوي على مخاط وافرازات يمكن أن يتغير لونها وتتحسن خلال 10 أيام دون اثار دائمة وقد يستمر السعال لأسابيع، داعية المواطنين بضرورة استشارة الطبيب عن الدواء المناسب لعلاج التهاب الشعب الهوائية.