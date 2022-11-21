«الصحة» تحذّر من حقنة البرد: مضاعفاتها خطيرة

حذّر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من الحقنة المنتشرة داخل الصيدليات لعلاج نزلات البرد، مؤكدا أنّ مضاعفاتها خطيرة.

الفيروس المخلوي التنفسي

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في معهد ناصر، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أنّ الفيروس المخلوس التنفسي، يمكن أن يصيب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتا إلى أنّ 30% من الأطفال الذين يصابوا بالفيروس، قد يصابوا بعدها بالحساسية، لذا لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس.

وأوضح حسني، أنّه في حالة ارتفاع درجة الحرارة الطفل لمدة أكثر من اللازم، يجب الذهاب إلى الطبيب المختص، وعدم الالتفات إلى منشورات السوشيال ميديا.