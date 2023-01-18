ضبط أدوية مجهولة المصدر مع 3 أشخاص في الزيتون

تمكّنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 أشخاص، حال سيرهم عكس الاتجاه، مُستقلين دراجة نارية تروسيكل، دون لوحات معدنية قيادة أحدهم دون تراخيص، وبحوزتهم كمية من الأدوية مجهولة المصدر.

اعتراف المتهمين

بمواجهتهم أقرّوا بتحصلّهم على المضبوطات من مخزن كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية بقصد بيعها لبعض الصيدليات لتحقيق أرباح غير مشروعة، تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.