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ضبط أدوية مجهولة المصدر مع 3 أشخاص في الزيتون

كتب:

محمد بركات
12:30 م | الأربعاء 18 يناير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكّنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 أشخاص، حال سيرهم عكس الاتجاه، مُستقلين دراجة نارية تروسيكل، دون لوحات معدنية قيادة أحدهم دون تراخيص، وبحوزتهم كمية من الأدوية مجهولة المصدر.

اعتراف المتهمين

بمواجهتهم أقرّوا بتحصلّهم على المضبوطات من مخزن كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية بقصد بيعها لبعض الصيدليات لتحقيق أرباح غير مشروعة، تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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