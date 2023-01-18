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السجن المشدد 10 سنوات لزوج اعتدى على زوجته بسبب شريحة موبايل في المحلة

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
12:55 م | الأربعاء 18 يناير 2023
الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة

الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة

قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة، بمعاقبة زوج بالسجن المشدد 10 سنوات، غيابياً، لاتهامه باحتجاز والاعتداء على زوجته لعدة ساعات داخل شقة الزوجية، بسبب شريحة هاتف محمول، مما دفعها إلى القفز من الطابق الرابع، هربا منه.

المشدد 10 سنوات 

وصدر الحكم على المتهم برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، بمعاقبة الزوج بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، لقيامة باحتجاز زوجته والاعتداء عليها لعدة ساعات، داخل مسكنها، مما دفعها إلى الهروب منه، بالقفز من الطابق الرابع، مما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة.

الزوجة قفزت من الطابق الرابع

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بلاغاً يفيد، قيام زوج باحتجاز زوجته والاعتداء عليها لعدة ساعات، بسبب شريحة هاتف محمول، مما دفعها إلى الهروب والقفز من شرفة منزلهم بالطابق الرابع، وأسفر عن إصابتها بإصابات بالغة، وتم نقلها إلى مستشفى المحلة العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

 

 

 

 

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