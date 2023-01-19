حظك اليوم الخميس وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا

يطالب حظك اليوم الأبراج، بعدم التسرع في قراراتهم، كما يجب على مواليد برج العقرب ان يعتنوا بخطواتهم وحساباتهم تفاديا للخسائر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

وفي السطور التالية، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم الخميس 19 يناير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 19-1-2023 على الصعيد العاطفي

حظك اليوم لمواليد برج الحمل يشير إلى أن القمر في منزل الحظ مما يدفعهم اليوم نحو الاهتمام بواجباتهم تجاه الأهل والأحباب وتبدو أكثر شجاعة وجرأة من السابق.

حظك اليوم برج الحمل 19-1-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويدفعك نحو التخطيط لسفر أو تقوم برحلة تمنحك السعادة والاسترخاء.

حظك اليوم برج الثور 19-1-2023 على الصعيد العاطفي

تتحرر من ضغوط.. تخطط وتفكر في مستقبلك، وتهتم بالتفاصيل المؤدية إليه.

حظك اليوم برج الثور 19-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على التخطيط الجيد لتحقق مكاسب أو دعم مالي.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك واليوم عليك أن تدرس ولا تتسرع في اتخاذ قرارات أو توقيع أوراق، حفاظا على حقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-1-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد تنشأ اشتباكات في محيطك أو هموم متعلقة بمسائل شخصية، تحكم في غضبك وحساسيتك.

حظك اليوم برج السرطان 19-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس مما يدفعك لتتحرك اليوم بفاعلية والتزام وتبدو ديناميكيا ومتحمسا، فقط عليك الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 19-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط.. قد تقضي وقتا ممتعا تتبادل فيه الأفكار مع من حولك، لكن لا تتخطّ الحدود كي لا يؤخذ أي خطأ ضدك.

حظك اليوم برج الأسد 19-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك اليوم للتعامل بلطف وود مع من تحب، وسهم كيوبيد قد يصيب البعض.

حظك اليوم برج الأسد 19-1-2023 على الصعيد المهني

تظهر صفاتك الإيجابية بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر.

حظك اليوم برج العذراء 19-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد يصيبك ذلك بالقلق، وتبحث عمّن يظهر لك اهتماما وإخلاصا.

حظك اليوم برج العذراء 19-1-2023 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بعدم الالتفات لمن يلومك على أخطاء مضت وانظر أمامك، واعمل بدقة.

حظك اليوم برج الميزان 19-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم باللباقة والدبلوماسية وتقترب بذكاء ممن حولك.

حظك اليوم برج الميزان 19-1-2023 على الصعيد العاطفي

تتحسن الأجواء ويساعدك وضع القمر على الاقتراب من الآخرين وتستطيع اليوم أن تناقش وتجادل بلباقة.

حظك اليوم برج العقرب 19-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تعتني بخطواتك وحساباتك تفاديا للخسائر.

حظك اليوم برج العقرب 19-1-2023 على الصعيد العاطفي

تزداد نقاطك الإيجابية وتنجح في أن تكسب الإعجاب والدعم بشرط ألا تتسرع في أقوالك وردودك.

حظك اليوم برج القوس 19-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك اليوم مبادرا وشجاعا وقد يفتح الباب لحوار مهم.

حظك اليوم برج القوس 19-1-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات اليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من الفتنة والإغراء.

حظك اليوم برج الجدي 19-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر مما يدفعك اليوم للتأمل ويساعدك ذلك على ترتيب أفكارك.

حظك اليوم برج الجدي 19-1-2023 على الصعيد المهني

في هذه الفترة تستطيع أن تحرز تقدما إذا كنت تعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم برج الدلو 19-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يعدك اليوم بأجواء حلوة وصداقات جديدة تجذب اهتمامك وتعرف كيف توطدها.

حظك اليوم برج الدلو 19-1-2023 على الصعيد المهني

اليوم تعرف كيف توطد علاقاتك وتطورها، وتكشف عن موهبة هائلة في التواصل.

حظك اليوم برج الحوت 19-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. احترس ولا تتسرع واهتم بصحتك وتجنب العصبية.

حظك اليوم برج الحوت 19-1-2023 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للغضب سريعا وعليك أن تسيطر على مشاعرك.