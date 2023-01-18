خبير سيارات: المركبات الحديثة أكثر تعرضا لسرقة مستلزماتها الخارجية

قال معتز عاطف، خبير سيارات، إنه يمكن سرقة أي قطعة من السيارة طالما يمكن بيعها في الأسواق بمفردها، مشيرا إلى أن العلامات «الباكيتات» والطاسات والمساحات، بالإضافة اللجنوط والكاوتشات يمكن سرقتها من السيارة لسهولة بيعها، موضحًا أنه كلما كانت السيارة غالية كلما زادت قيم القطع الخاصة بها، فهناك بعض السيارات يتخطى ثمن المساحات الخاصة بها 4 آلاف جنيه.

يسهل سرقة السيارات القديمة والمتوسطة كاملة

وأضاف «عاطف»، خلال حواره على قناة DMC، أن السيارات الغالية أكثر تعرضًا لسرقة كل مستلزماتها الخارجية «إكسسوراتها»، ولكن أقل تعرضًا لفكرة سرقتها بالكامل، وذلك على عكس السيارات القديمة والمتوسطة إذ يسهل سرقتها كاملة من خلال تقليد المفتاح الأصلي لها.

وأشار إلى أن سرقة السيارات الحديثة ذو الأجيال الجديدة كاملة «على بعضها» صعبة للغاية إلا في وجود مفتاحها الأساسي «الأصلي»، محذرًا المواطنين من مسألة ترك مفتاح السيارة مع السايس في الجراج، لافتا إلى أن العلامة الخاصة بالسيارات الحديثة تُباع في التوكيل بـ2000 جنيه، أما في أي أماكن أخرى تبلغ حدود الـ500 جنيه.

تحذير من الوقوف في أماكن «مقطوعة»

وحذر خبير السيارات، المواطنين من ترك السيارات أو الوقوف في أماكن هادئة «مقطوعة»، ولا بد من تركها في أماكن أمنة، موضحًا أن التاجر الذي يشتري قطع الغيار المسروقة يشجع على الحرام وانتشار السرقة، معلقًا: «اللي بيشتري الحاجات المسروقة بيبقى حرامي مع الحرامي نفسه».