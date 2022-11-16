للمصريين بالخارج.. خطوات استيراد السيارت إلى مصر عبر التطبيق الإلكتروني

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال االساعات القليلة الماضية، عن إطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل سيارات المصريين في الخارج، والتي تستهدف تسهيل عمليات تسجيل المصريين بالخارج، للراغبين في استيراد سياراتهم.

ويتميز التطبيق الإلكتروني بالخصوصية، كونه غير قابل للاختراق، حيث يتم التسجيل عبر التطبيق من خلال إدخال الرقم القومي والبريد الإلكتروني.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، خطوات استيراد السيارت إلى مصر عبر المنصة الإلكترونية، وفقا لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

خطوات استيراد السيارت إلى مصر عبر المنصة الإلكترونية

1- تبدأ خطوات استيراد السيارت إلى مصر عبر المنصة الإلكترونية، من خلال تحميل التطبيق الإلكتروني لتسجيل سيارات المصريين بالخارج، ويمكن تحميله من «جوجل ستور» عبر هذا الرابط، أو من خلال «آب ستور» عبر هذا الرابط.

2- بعد الدخول على التطبيق الإلكتروني لتسجيل سيارات المصريين بالخارج، قم باختيار تفاصيل السيارة ومعرفة الرسوم.

3- ثم القيام بتسجيل حساب جديد وإدخل بياناتك الشخصية.

4- قم بتحويل الرسوم إلى الحساب البنكي الخاص بوزارة المالية.

5- اختر المستخلص وبذلك نجحت عملية التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني.

إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والرسوم

يذكر أن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد أعلنت عن قرار إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب والرسوم، خلال الفترة الماضية، من ضمن مجموعة ضخمة من المحفزات التى جاري العمل عليها داخل الوزارة للمصريين بالخارج.

يأتي ذلك مقابل عمل وديعة، على أن تكون هذه الوديعة بالدولار أو العملة الصعبة بقدر مماثل لقيمة الجمارك والضرائب المفترض سدادها، ويتم ربط الوديعة في أحد البنوك لصالح وزارة المالية، لمدة 5 أعوام، بحيث تستفيد وزارة المالية بها، وعند فك هذه الوديعة يتم فكها بسعر صرف الدولار أو العملة الصعبة المربوط بها بسعر الجنيه المصري وقتها بعد 5 سنوات، للاستفادة بالوديعة.