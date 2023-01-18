محافظ المنوفية: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الأول

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، انطلاق أعمال امتحانات النصف الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري بكل الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

امتحانات الشهادة الإعدادية في المنوفية

وتلقى محافظ المنوفية تقريراً من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، يتضمن أداء 82 ألفا و510 طلاب وطالبات الامتحانات بـ399 لجنة امتحانيه بدائرة المحافظة، حيث يؤدى اليوم الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية في الفترة الأولى، والتربية الرياضية في الفترة الثانية، لمدارس التربية الرياضية فقط.

تأمين أسئة الشهادة الإعدادية في المنوفية

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أنه في تمام الساعة الرابعة صباحاً تم نقل الأسئلة وتأمينها وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية بهدوء وسلام، وذلك بتواجد قوات الشرطة، مشيراً إلى توزيع الأسئلة في المواعيد المحددة على جميع اللجان، حيث بدأت أعمال الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، ولم ترد أي شكاوى لغرفة العمليات بالمديرية من شأنها تعكير صفو سير الامتحانات.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات، مشدداً بأنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على الصالح العام.