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مبادرة «كابيتانو» وضبط الأسعار في العدد الجديد من مجلة «المصور»

كتب:

الوطن
01:02 م | الأربعاء 18 يناير 2023
غلاف العدد الجديد من مجلة المصور

غلاف العدد الجديد من مجلة المصور

صدَر العدد الجديد من مجلة المصور، عن دار الهلال، التي تصدر بتاريخ الأربعاء من كل أسبوع، ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد أيوب، واشتمل العدد على موضوعات سياسية واقتصادية.

مجلة المصور

وتصدر غلاف العدد الجديد من مجلة المصور عنوان «بالشهادات الدولية وقدرات الدولة اقتصادنا بخير وسنعبر الأزمة»، كما جاء في عناوين الغلاف ما يلي:

- شكاوى الغلاء مبررة.. والعالم يعاني من تداعيات الحرب.

- الحكومة تتدخل لضبط الأسعار بالمعارض والمنافذ لمواجهة المستغلين.

- ثقوا في بلدكم.. ولا تستمعوا للكارهين وجماعات البيزنس السياسي.

مبادرة «كابيتانو»

كما تناول العدد الجديد من مجلة المصور مبادرة كابيتانو لاكتشاف المواهب في كرة القدم، وجاء العنوان التالي على غلاف العدد الجديد:

- «الكابيتانو» استثمار الكنز المصري.. تفاصيل اختبار 50 ألف موهبة.

وجاء أيضا في غلاف مجلة المصور: «ماسك» في «دندرة».. أرض الفراعنة تواصل إبهار العالم.

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