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الرئيس السيسي يشارك في قمة أبوظبي التشاورية (صور)

كتب:

نرمين عفيفي
01:00 م | الأربعاء 18 يناير 2023
السيسي مع قادة دول الخليح

السيسي مع قادة دول الخليح

نشر الحساب الرسمي للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع قادة دول الخليج والعاهل الأردني.

قمة أبو ظبي تجمع قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في قمة أبو ظبي، والتي ستجمع قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنَّ مشاركة الرئيس في قمة أبو ظبي تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلاً عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية حيث ستهدف قمة أبو ظبي إلى التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

 

 

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بقلم نرمين عفيفي