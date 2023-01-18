محافظ الشرقية: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الأول

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2022 / 2023 بمدارس مدينة القرين، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

محافظ الشرقية يتفقد لجان الامتحانات

وبدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي التابعة لإدارة القرين التعليمية، والتي تضم 14 لجنة امتحانية تستوعب 236 طالبا وطالبة.

واطمئن المحافظ من الطلاب على مستوى الأسئلة الموضوعة في امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، مؤكداً أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل، وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي.

إجراءات احترازية

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة توفير أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتواجد الزائرة الصحية للتعامل مع أي حالات إعياء طارئة، مؤكدا ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة انتظام سير الامتحانات بمدرسة «الجهاد والنصر» المشتركة لمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي التابعتين لإدارة القرين التعليمية، والتي تضم 14 لجنه تستوعب 236 طالبا وطالبة.