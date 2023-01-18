جروبات الغش تزعم تداول أسئلة امتحانات «أولى وتانية ثانوي» عبر «تليجرام»

زعمت صفحات وجروبات الغش عبر تطبيق «تليجرام»، تداول أجزاء من أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى في عدد من الإدارات التعليمية، بعد دقائق من الوقت الأصلي للامتحان.

التعليم تتحقق من الأوراق المتداولة لامتحانات الصف الأول الثانوي

وأكد مصدر في وزارة التربية والتعليم، أنّ غرف العمليات بالمديريات التعليمية، تتابع الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها والتحقق منها، وأنّها نفس الامتحانات التي يؤديها الطلاب داخل اللجان في عدد من الإدارات التعليمية، مشيرا إلى أنّ الامتحانات غير موحدة ومختلفة على مستوى الإدارة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين حال التأكد من صحة الورق المتداول، مشيرا إلى أنّ قانون الغش يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.