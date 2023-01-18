محافظ بني سويف: انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الأول

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023 التي انطلقت اليوم الأربعاء بمادة اللغة العربية، وتُختتم الأربعاء المقبل، حيث يزيد إجمالي عدد المتقدمين للامتحان عن 61 ألف طالب وطالبة أمام 308 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

وتفقد محافظ بني سويف عدداً من لجان الامتحان المنعقد بمقر مدرسة الإيمان للتعليم الأساسي بشارع عبد السلام عارف، والتي تعقد امتحانات طلاب مدرسة الإيمان وعددهم 136 طالباً، وطلاب مدرسة طه حسين الإعدادية بنين، وعددهم 176 طالباً ، ورافقه خلالها الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وبعض قيادات المديرية وإدارة تعليم بني سويف.

محافظ بني سويف يطمأن على توافر الجو المناسب للامتحانات

اطمان المحافظ على التزام وانضباط اللجان وتوافر الجو المناسب والهدوء، وإزالةالتوتر والرهبة من نفوس الطلاب لأداء الامتحان، مشددا على استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على صحتهم وسلامتهم.

غرفة عمليات بالمديرية لتلقي الشكاوى

من جهته، أشار محمد عبد التواب وكيل تعليم بني سويف، إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير أعمال الامتحانات، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة تواجه العملية الامتحانية وفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة، وإعداد تقرير يومي عن الامتحانات.