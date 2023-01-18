بدء امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية في 888 لجنة بالسويس

يؤدي 14600 طالب بالشهادة الإعدادية في محافظة السويس، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول في 800 لجنة فرعية، وذلك في مادتي اللغة العربية للفترة الأولى، والتربية الدينية في الفترة الثانية.

عقد الامتحانات في 888 لجنة

وقال ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس لـ«الوطن»، إن 14600 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس، من خلال 88 لجنة عامة، و800 لجنة فرعية، يشرف عليها 2200 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

غرفة عمليات من السادسة صباحا

وتابع «عمارة»، أن غرفه العمليات منعقدة منذ السادسة بالمديرية والإدارات لمتابعة سير الامتحانات وتسليم أوراق الأسئلة واستلام أوراق الإجابات، مشيرا إلى أن الامتحانات تنتهي في 25 من الشهر الجاري.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، منع اصطحاب التليفون المحمول في اللجان، سواء للطلبة أو الملاحظين والمراقبين، لافتاً إلى أن اللجان مزودى بعصي إلكترونية للكشف عن الأجهزة.