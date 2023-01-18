عاجل.. تدشين خط طيران جديد بين القاهرة والخرطوم (صور)

استقبل مطار القاهرة الدولي، أولى رحلات شركة «صن إير» السودانية، لتدشين خط طيران جديد بين القاهرة والخرطوم بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة حركة السياحة والطيران بمختلف المطارات المصرية.

ترحيب مصري باستقبال أولى رحلات الخط الجديد

وقبل دخول الطائرات، استقبلت سلطات مطار القاهرة، الطائرة بمدافع المياه داخل أرض المهبط، وهو التقليد المتبع في افتتاح خطوط الطيران الجديدة، أو التي تستأنف رحلاتها بعد فترة توقف، وأشرف فريق من العلاقات العامة على إنهاء إجراءات الركاب بالمطار، تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، رئيس قطاع العلاقات العامة بالمطار.

رحلة أسبوعيًا للشركة السودانية بين البلدين

وقال مصدر مطلع بشركة ميناء القاهرة الجوي، إنّ الشركة ستشغّل رحلة أسبوعيا، بين مطاري الخرطوم والقاهرة، ووكيل الطائرة بمطار القاهرة شركة القارات الخمس.