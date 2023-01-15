إحباط تهريب مستلزمات جراحة العظام في مطار القاهرة

احبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات جراحة العظام.

اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الشارقة استوقف محمد نبيل طلب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد مدحت مأمور الجمرك و طاهر خفاجي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات وعبوات معدنية بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب، قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف اماني عبد الله صالح مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية كبيرة من مستلزمات جراحة العظام اخفاهم الراكب بين طيات الملابس بالحقائب بلغ عددهم ١١٩٩ عبوة مسمار طبي خاص بجراحة العظام و ٣٢ اداة تستخدم في جراحة العظام باجمالي ١٢٣١ عبوة.

شارك في الضبط وجرد وتحريز المضبوطات كل من الدكتور مؤمن حسن و محمد قنديل و أحمد إبراهيم عمر و محمد فتح الله و عبد القادر إبراهيم مآمير الجمرك امر احمد ابو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي