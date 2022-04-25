الصين: حواجز خضراء لعزل سكان «شنغهاى» بسبب «كورونا»

أقامت السلطات الصينية التى تكافح تفشى فيروس كورونا بمدينة شنغهاى أسواراً معدنية لتقييد حركة السكان، وقالت الحكومة المحلية بالمدينة إن 51 مصاباً بالفيروس توفوا ،أمس، بزيادة 12 حالة عن اليوم السابق، وسجّلت شنغهاى، التى تُعد المركز المالى والتجارى فى الصين 16983 إصابة محلية جديدة دون أعراض خلال 24 ساعة، وأظهرت بيانات رسمية أن إجمالى عدد الحالات الجديدة التى ظهرت عليها أعراض بلغ 2472، ارتفاعاً من 1401 فى اليوم السابق.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، أن حواجز خضراء اللون ظهرت دون سابق إنذار خارج المبانى، التى يُمنع سكانها من الخروج، ونقلت عن أحد السكان أن سياجاً أخضر ظهر داخل مجمعه السكنى المغلق، قبل ثلاثة أيام دون أى تفسير.

وانتشرت فى الأيام الأخيرة صور عمال يرتدون سترات واقية بيضاء، وهم يغلقون مداخل المجمعات السكنية بالمدينة ويغلقون الشوارع بسياجات خضراء، حيث تم تثبيت الكثير من الأسوار، التى يبلغ ارتفاعها مترين، حول المبانى التى تم تصنيفها «مناطق مغلقة» حيث ثبتت إصابة شخص واحد على الأقل بالفيروس. ويُمنع كل من يعيش داخل «منطقة مغلقة» من أن تطأ قدمه خارج المنزل، سواء كان مصاباً بالفيروس أم لا».

ونقلت «بى بى سى» عن أحد السكان أن البوابة الرئيسية لمجمعه السكنى تم تقييدها بالسلاسل قبل ثلاثة أسابيع، بعد ما ثبتت إصابة أحد جيرانه بالفيروس، لكنه قال إن العمال نصبوا حاجزاً جديداً يوم الخميس، دون أى تحذير، وتابع: «هناك ممر طويل فى مجمعنا، وداخله أقاموا سياجاً أخضر قبل ثلاثة أيام، ولم يخبرنا أحد عن سبب تركيبه».