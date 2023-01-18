ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 35 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، بتهمة ترويج والاتجار في المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

ممتلكات بـ35 مليون جنيه

وأوضحت التحريات، أنّ المتهمين أسسوا الأنشطة التجارية واشتروا العقارات والسيارات والأراضي الزراعية، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدّرت تلك الممتلكات بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.