توقيع الكشف الطبي على 68 مريضا في 4 قرى بالغربية ضمن قافلة جامعة طنطا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 68 مريضا من غير القادرين بقرية كفر سبطاس وعزبة المنسي بمركز طنطا، وقرية ميت المخلص مركز زفتى، وقرية كفر المحروقي بمركز كفر الزيات في محافظه الغربية، بتكلفة إجمالية 9 آلاف و780 جنيها، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

صرف الأدوية بالمجان

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، إضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد «عبدالمتجلي» بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

10 عيادات تخصصية

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية بمحافظة الغربية قامت بتنظيم قافلة على مدار يوم كامل بالمستشفى الجامعى بطنطا، تضمن الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).