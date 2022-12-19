سهير رمزي لـ«الوطن»: لن أشارك في دراما رمضان المقبل.. انتظروني في موسم 2024

كشفت الفنانة سهير رمزي، حقيقة مشاركتها في السباق الرمضاني القادم 2023، وذلك بعد غيابها منذ فترة كبيرة عن السباق الرمضاني.

سهير رمزي تتعاقد على عمل صعيدي يعرض في 2024

وقالت سهير رمزي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّها تعاقدت علي عمل درامي مقرر عرضه بدراما رمضان، وأنَّها ستجسد بها دور صعيدي، ولكن تحضيراته ستأخذ وقتًا كبيرًا، نظرًا لأنَّه يناقش قضايا مهمة، وذلك قررت شركة الإنتاج تأجيله لدراما رمضان 2024، ورفضت الكشف عن تفاصيل العمل احترامًا لشركة الإنتاج.

تصوير سهير رمزي مسلسل «ام البنات»

وفي سياق آخر، تواصل سهير رمزي، تصوير مسلسل «أم البنات»، إذ تجسد أم لـ5 بنات، ويشاركها في بطولة العمل، سهير رمزي، وهاجر الشرنوبي، وناصر سيف، وديانا هشام، وفريال يوسف، ومنة عرفة، وحنان سليمان، وحنان يوسف، وهايدي رفعت، وسلين عبدالعزيز، وياسر علي ماهر، وأيمن عزب، ومن تأليف رانيا عاطف وأحمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

مشاركة سهير رمزي في مسلسل «القاتل الذي أحبني»

يُذكر أنَّ سهير رمزي قدمت مؤخرًا ن خلال مسلسل «القاتل الذي أحبني»، الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته هاني رمزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد جمعة، وياسر فرج، ورانيا منصور، ودنيا ماهر، ومحسن منصور، ومحمد أبو داود، ولقاء سويدان، وفاء سالم، وصلاح عبدالله.