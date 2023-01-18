تعيين 5 رؤساء جدد لمدن جنوب سيناء.. و«الإسكندراني» سكرتيرا عاما

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، إن حركة المحليات التي أصدرها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية شملت السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير المساعد، إضافة إلى 5 مدن رؤساء مدن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى اختيار المعينين طبقا لشروط ضوابط وضعتها وزارة التنمية المحلية، روعي فيها القدرة على اتخاذ القرار، وإدارة الأزمات، إضافة إلى توافر معياري الشفافية والنزاهة.

أحمد الإسكندراني سكرتيرا عاما

وأكد المحافظ، تصعيد اللواء أحمد الإسكندراني لمنصب السكرتير العام للمحافظة، وتصعيد اللواء محمد شعير لمنصب السكرتير العام المساعد بعد نقله من مدينة نويبع.

وشملت حركة المحليات تعيين رؤساء جدد لـ5 مدن، وهم اللواء رماح السيد غزالة رئيسا لمدينة شرم الشيخ، واللواء أحمد جميل عبد الله رئيساً لمدينة دهب، واللواء محمد مصطفى الغزاوي، رئيسا لمدينة أبو زنيمة، واللواء طارق محمد عابد رئيسا لمدينة سانت كاترين، واللواء وليد فتحي بعيزق رئيساً لمدينة نويبع، واللواء عبدالرحمن محمد بهاء رئيساً لمدينة أبورديس.

الاهتمام بمتابعة الأسواق

وأوضح «فودة»، أنه سيعقد اجتماعا مع القيادات التنفيذية الجديدة التي جرى تعيينها اليوم، لوضع خطة العمل خلال الفترة المقبلة 2023، وطالب بضرورة متابعة الأسواق والمحال التجارية لتوفير السلع التموينية والاحتياجات اللازمة للمواطنين وإقامة معارض «أهلا رمضان» بكل مدينة تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.