رئيس الوزراء الأوكراني: مقتل وزير الداخلية خسارة كبيرة للبلاد

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، إنّ مقتل وزير الداخلية خسارة كبيرة للبلاد، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقالت السفيرة الأمريكية في أوكرانيا، بريدجيت برينك، إنّها مصدومة وحزينة من الأخبار، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

Shocked and saddened by the terrible news from Brovary. My deepest condolences to the loved ones of Minister Monastyrskyi, First Deputy Yenin, and all those killed and hurt in this morning’s crash. Our hearts are with the Brovary community and our friends and partners at @MVS_UA