رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس الوزراء الأوكراني: مقتل وزير الداخلية خسارة كبيرة للبلاد

كتب:

سحر المكاوى
12:00 م | الأربعاء 18 يناير 2023
أوكرانيا

أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، إنّ مقتل وزير الداخلية خسارة كبيرة للبلاد، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقالت السفيرة الأمريكية في أوكرانيا، بريدجيت برينك، إنّها مصدومة وحزينة من الأخبار، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

وأعلنت السلطات الأوكرانية قبل قليل، مقتل وزير الداخلية الأوكراني، إثر تحطم طائرة هليكوبتر كان على متنها، رفقة نائبه ووزير الخارجية ومسؤولين آخرين، خارج العاصمة الأوكرانية كييف.

اقرأ المزيد:

روسيا تفرض سيطرتها على «سوليدار» وأوكرانيا تدافع لاسترداد المدينة.. «فيديو»

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. حضور ممثلين عن حقوق الإنسان من مختلف الدول قريبا

أبرز أحداث روسيا وأوكرانيا: «كييف» ترفع علم بلادها على الضفة اليسرى لـ«خيرسون»

أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو تهاجم الاتحاد الأوروبي ومخاوف من أزمة بين كييف والغرب
بقلم سحر المكاوى