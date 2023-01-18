الرئيس الأوكراني: تحطم مروحية وزير الداخلية مأساة مروعة

وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم ألربعاء، تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني، بأنها «مأساة مروعة»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز عربية».

زيلينسكي: ألم لا يمكن التعبير عنه

وقال «زيلينسكي»، في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إن مأساة مروعة وقعت، اليوم، في مدينة بروفاري بمنطقة كييف؛ إذ تحطمت مروحية تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ، واندلع حريق في موقع التحطم، واصفا الواقعة بأنها «ألم لا يمكن التعبير عنه».

بدورها، أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم، أن سقوط المروحية، التي كانت تقل وزير الداخلية الأوكراني، دنيس موناستيرسكي، تسبب في مصرع ما لا يقل عن 18 شخصا، كانت متجهة إلى الجبهة.

الذهاب إلى إحدى النقاط الساخنة

كما قال كيريلو تيموشينكو، نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، للتلفزيون الوطني، إن هدف هذه الرحلة كان الذهاب إلى إحدى النقاط الساخنة في بلدنا، حيث تدور المعارك، وكان وزير الداخلية ذاهبا إلى هناك، في حين أشار ناطق باسم القوات الجوية الأوكرانية إلى أن المروحية تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ التابع لوزارة الداخلية.

وكان حاكم منطقة «كييف»، أوليكسي كوليبا، أعلن منذ ساعات عبر تطبيق «تليجرام»، أن طائرة هليكوبتر سقطت قرب روضة أطفال ومبنى سكني في بلدة بروفاري على مشارف العاصمة الأوكرانية، لافتا إلى وجود أطفال وموظفون في روضة الأطفال أثناء وقوع الحادث.