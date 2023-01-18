مصرع 16 شخصا بينهم وزير الداخلية في حادث تحطم مروحية بأوكرانيا (فيديو)

أعلنت الشرطة الأوكرانية، أنَّ 16 شخصا لقوا مصرعهم، بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان، إثر تحطم مروحية قرب روضة أطفال، صباح اليوم، في منطقة كييف، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

القتلى بينهم طفلين

وقالت الشرطة، في بيان، إنَّ لديهم معلومات أن هناك 16 قتيلا بينهم طفلين، مضيفة أن وزير الداخلية الأوكراني ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر قتلوا، كانوا على متن المروحية.

الطائرة سقطت قرب روضة أطفال ومبنى سكني

ومن جهته، قال أوليكسي كوليبا، حاكم منطقة «كييف»، إنَّ طائرة هليكوبتر سقطت قرب روضة أطفال ومبنى سكني في بلدة بروفاري على مشارف العاصمة الأوكرانية، اليوم، مضيفًا، عبر تطبيق «تليجرام» أن الواقعة تسببت في سقوط ضحايا، مشيرًا إلى وجود أطفال وموظفون في روضة الأطفال أثناء وقوع الحادث.

Update: 18 killed in #Brovary, #Ukraine - among them 3 children. 26 injured, 12 children among them. https://t.co/hMs6lJvyOl — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 18, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مبنى يحترق وأشخاصا يصرخون، في حين لم ترد أنباء عن سبب سقوط الطائرة حتى الآن، أو تعليق من الجانبين الأوكراني والروسي.