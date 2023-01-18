محافظ المنوفية يكرم سيدة تبرعت بممتلكاتها لإقامة مشروعات خيرية بقريتها

التقى، اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، السيدة انتصار سعد غنيم، ابنة قرية ميت موسى بشبين الكوم، والتي تبرعت بكامل ممتلكاتها لإقامة مشروعات خيرية تخدم أهالي قريتها.

السيدة انتصار تتبرع بأملاكها

وقدم محافظ المنوفية الشكر والتقدير للسيدة «انتصار»، داعيا الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتها، ومؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة والوقوف صفاً واحداً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث قامت «انتصار» بالتبرع بمنزلها وممتلكاتها لإقامة مستوصف طبي مجهز بأحدث الأجهزة الطبية، لتوفير الخدمة الصحية لأهالي القرية، فضلا عن إنشاء مسجد ومحطة تحلية مياه.

محافظ المنوفية يهدي السيدة شهادة تقدير

وخلال اللقاء، أهدى محافظ المنوفية السيدة شهادة تقدير وكتاب الله كهدية تذكارية عرفانا بدورها الرائد في العمل الخيري، والتقط صورة تذكارية معها، مؤكدا أنها نموذج مشرف يُحتذى به في خدمة وتنمية المجتمع.

جدير بالذكر أن السيدة «انتصار»، تبلغ من العمر 70 عاما، ولم تُرزق بأبناء، وقررت التبرع بكل ما تملك لصالح أهالي قريتها.

وأعربت الحاجة انتصار عن سعادتها بهذا التكريم، مشيرة إلى أن هذه الأعمال خالصة لوجه الله ولخدمة أهالى قريتها.