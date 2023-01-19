خبير قانوني يوضح عقوبة الوالدين حال إهمالهم للأبناء: حبس يصل لـ3 سنوات

يتساءل بعض المواطنين حول هل يوجد عقوبة على الوالدين حال إهمالهم للأبناء؟ وهل وفقًا للقانون يمكن أن يتعرضوا للمساءلة القانونية في حالة إهمالهم لأطفالهم؟ ويرد على ذلك ياسر سيد المحامي بالنقض والخبير القانوني مشددًا على أن قانون العقوبات الخاص بقانون الطفل حدد عقوبات رادعة لهذه الحالات.

قانون الطفل المصري

وقال ياسر سيد المحامي إن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996والمعدل برقم 126 لسنة 2008 في المادة الثالثة ينص على حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة في التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو الميدانية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال المعاملة والاستغلال.

عقوبة الوالدين حال إهمالهم للأبناء

أوضح المحامي أن عقوبة إيذاء الطفل في المادة 113 نصت على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز عن الـ300 جنيه كل من أهمل طفله بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة 98 من قانون الطفل مع مراقبة الطفل ويترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالتين.

وأشارسيد إلى أن القانون اكتفى في المادة الـ 96 بمعاقبة «كل من يرتكب انتهاك في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وتصل العقوبة لـ3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها».