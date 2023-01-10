«في خدمتك».. ما الأوراق المطلوبة لتسجيل المولود الجديد؟

يعد تسجيل المواليد الجدد خطوة هامة في حفظ حقوق الأطفال، إذ يترتب عليها حصولهم على التطعيمات الصحية اللازمة وإلحاقهم بالتعليم فيما بعد، كما أن نص قانون الأحوال الشخصية على ضرورة تسجيل المواليد الجدد خلال 15 يومًا بعد تاريخ ولادتهم الأصلي، بهدف توثيق نسب الأطفال لوالديهم وتحديد جنسياتهم.

وحسبما قال علي حمودة، المحامي المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، إنّ قانون الأحوال الشخصية، حدد طرق وخطوات تسجيل الأطفال داخل مكتب الصحة واستخراج شهادات الميلاد، كما حدد الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادات الميلاد، كالتالي:

الأوراق المطلوب لتسجيل المواليد

1- تقديم صورتين لبطاقة الرقم القومي للأم وللأب.

2- تقديم صورتين من قسيمة الزواج للأم وللأب.

3- تقديم الإخطار الذي استلمه الأب من المستشفى بعد ولادة الأم، والمدون به كافة بيانات المولود.

4- تقديم وثائق تخص الطلاق في حال طلاق الوالدين، أو وثائق الوفاة حالة وفاة الأب.

خطوات تسجيل الطفل بمكتب الصحة

1- يتوجه ولي الأمر لمكتب الصحة التابع له، خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا من تاريخ الولادة الأصلي للطفل.

2- وللمقيمين بالخارج، عليهم التوجه للقنصلية خلال مدة لا تزيد عن 90 يومًا.

3- يتوجه ولى الأمر، أو من ينوب عنه الولي بالطفل لعمل بصمة القدم.

4- يتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي للأب وللأم، وذلك لتسجيل البيانات منها.

من له حق تسجيل المولود

وأضاف المحامي أن قانون الأحوال الشخصية حدد من له الحق في تسجيل المولود، هو الأب، أما حال وفاة الأب عند ولادة الطفل، تقوم الأم بتسجيله مع تقديم ما يثبت ذلك، وفي حالة سفره، يتم تقديم هوية الأب وما يفيد بذلك، أو وجود شقيق بالغ من جانب الأب، لتحقيق هوية أي من الأب أو جده أو عمه.