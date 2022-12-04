عقوبة السائق المتسبب في حادث الدهس بعزبة النخل.. غرامة وحبس يصل لـ10 سنوات

بعد أن أمرت النيابة العامة بحبس سائق الأتوبيس المتسبب في مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، بعدما دهسهم في شارع التوفيقية بمنطقة المرج، صرح مصدر أمني بأنه سيتم إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية خلال ساعات.

المتهم يواجه عقوبتين

وفي هذا الصدد قال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إن المتهم قد يواجه عقوبتين، الأولى قيادته للسيارة بسرعة زائدة، والثانية القيادة تحت تأثير المخدر إذا ثبت تعاطيه للمخدرات، قائلًا إنه حسب قانون العقوبات في المادة رقم 238، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.

وأضاف «سيد»، أنه حسب القانون تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال وقعت الجريمة نتيجة لإخلال الجاني إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته.

القيادة تحت تأثير المخدر

والعقوبة الثانية التي تقع على السائق المتهم، هي عقوبة قيادته تحت تأثير المخدر، وبحسب القانون فإنه يعاقب إذا كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين.

تفاصيل الحادث

وتعود تفاصيل حادث عزبة النخل الذي شهده شارع ترعة التوفيقية، مساء أمس، بعد أن ورد بلاغ لرجال الشرطة أفاد بوقوع حادث أتوبيس تسبب بوجود ضحايا، وانتقل رجال الشرطة و10 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين أنه أثناء نزول أتوبيس من أعلى الكوبري الجديد في منطقة عزبة النخل، صدم عدة أشخاص خلال سيرهم في شارع ترعة التوفيقية، وتم نقلهم للمستشفى.

وتم ضبط سائق الأتوبيس المتسبب في الحادث، وانتقلت جهات التحقيق لمكان الحادث وناظرت جثامين المتوفين، وأمرت بحجز السائق 24 ساعة لحين ورود التحريات، وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وتبين مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

تحويل السائق للمحاكمة الجنائية

كما تم عرض سائق الأتوبيس المتسبب في الحادث على الطب الشرعي، لبيان ما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة أم لا.