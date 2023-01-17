في خدمتك.. خطوات نقل ملكية السيارة في الشهر العقاري والمرور

يتعرض بعض الأشخاص لحيرة كبيرة عند نقل ملكية السيارة من شخص لآخر، وقد لا يعلمون الإجراءات والأوراق المطلوبة، وهو ما تقدمه «الوطن» في السطور التالية من خلال سلسلة «في خدمتك».

وكشف أشرف ناجي، المحامي، عن خطوات نقل ملكية السيارة في الشهر العقاري والمرور، والأوراق التي تسهل المهمة، موضحا أن القانون لم يحدد فترة معينه لصلاحية عقد السيارة المسجل، على عكس ما هو شائع.

خطوات نقل ملكية السيارة بالشهر العقاري

وأوضح «ناجي»، أن أول خطوة هي أن يجهز مالك السيارة كافة التوكيلات، بالإضافة لإحضار صورتين طبق الأصل من كل توكيل، وصورة بطاقة الرقم القومي للمشتري مع إحضار الأصل، وصورة بطاقة البائع وإحضار الأصل، إضافة إلى شهادة المخالفات على أن تكون جديدة لا تتجاوز شهر.

إحضار نموذج عقد البيع

واستكمل المحامي: يجب أيضا إحضار شهادة البيانات من إدارة المرور، حال كانت رخصة البائع منتهية، والنموذج الخاص لعقد البيع، وكتابة البيانات بدقة، وبعدها يسلم المستندات للموظف المعني بتسجيل العقود، ثم يسلم العقد للموظف المختص بتقدير الرسوم، وسداد المصروفات اللازمة بالخزينة، وبعدها يذهب الشخص لمدير مكتب الشهر العقاري من أجل ختم العقد، وبعدها التأكد من أن الختم صحيح من الموظف المعني بعدها.

وأوضح المحامي أن بعد حصوله على العقد الموثق بالشهر العقاري يتوجه لإدارة المرور ليستكمل نقل ملكية السيارة بالمرور، ويقيد المستندات التي يتم بها نقل السيارة بالمرور.

مستندات نقل ملكية السيارة في المرور

وأشار أنه على المشتري تسليم أصل رخصة السيارة وصورة منها لإدارة المرور، وتقديم شهادة البيانات حال كانت انتهاء الرخصة، وأصل لبطاقة الرقم القومي، وصورة طبق الأصل منها للموكل وصاحب رخصة السيارة، ويقدم النموذج الخاص لنقل ملكية السيارة وكتابة البيانات اللازمة به، وبعدها يتم شراء طفاية حريق جديدة.

فك نمر السيارة

وأضاف المحامي أنه بعدها يتم تسديد قيمة التأمين الإجباري، وتسليم أصل التأمين وصورة منه، واختيار الفترة عام إلى 3 أعوام، وتقديم النموذج الخاص بفحص البيئة، ويقدمه للفني المعني من أجل فحص السيارة، وبعدها يتم فك نمر السيارة، والتوجه للمكتب نقل الملكية، في كافة المستندات الأصلية والصور منها ما عدا النماذج، وشراء عدد 4 استعجالات من المكتب الخاص بالتصوير.

وأوضح أنه بعدها يقوم الشخص بتسليم ملف المستندات للموظف المعني، ليسجل البيانات، ويتأكد الموظف من صحة البيانات، يتم تسديد الرسوم المستحقة، وبعدها يقوم الشخص بتسليم إيصال سداد الرسوم، ويرفق معه الورقة الخاصة ببيانات السيارة الجديدة، وتصوير الورقة التي تخص البيانات الجديدة ويسلم الـ 4 استعجالات، وبعدها ينتظر حتى يتسلم الرخصة ولوحة السيارة الجديدة.