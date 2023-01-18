«في خدمتك».. ما هي عقوبة الطمس والتلاعب في أرقام اللوحات المعدنية؟

يتسأل البعض حول العقوبة التي تنتظر قائدي السيارات، الذين يلجأون للحيل الخبيثة ليتمكنوا من الهرب من المخالفات المرورية التي يرتكبونها، ومن ضمن هذه الحيل هي طمس والتلاعب في الوحات المعدنية للسيارات للإفلات من العقوبة.

مخالفات لا يجوز التصالح فيها

وفي هذا الصدد قال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إن قانون المرور، عدل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 شدد على بعض المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها، كما تناول القانون الجديد للمرور، الضوابط والعقوبات التي من خلالها يمكن التصدي للمخالفات التي تتسبب في الحوداث على الطرق، وضبط الأمن العام، ومنها طمس اللوحات المعدنية.

عقوبة التلاعب في أرقام اللوحة المعدنية؟

وأضاف «سيد»، أن الإدارة العامة للمرور،وضحت العقوبة التي تنتظر كل من يقوم بالتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية لعدم وضوحها، تقع عليه عقوبة تترواح بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، كما أنها تصل للإيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها.

عقوبة طمس اللوحة المعدنية؟

وأوضح المحامي، أن نفس العقوبة السابقة تقع على من يقوم بطمس اللوحة المعدنية، أما من قام بتغير لون اللوحة المعدنية فتقع علية عقوبه من 300 جنيه لـ1500 جنيه وهذه يجوز التصالح عليها، وأما عن عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير تقع على الشخص عقوبة تترواح بين 1000 جنيه لـ2000 جنيه، وهذه العقوبة لا يجوز التصالح فيها، وحالة انتهاء إيصال رخصة القيادة تقع عليه نفس العقوبة ويمكن في هذه المخالفة التصالح.