طالبة تخترع أول جهاز «روبوت» لتنفيذ الإجراءات الاحترازية في الإسكندرية

نجحت الطالبة سما وائل سعد عبد الرسول، في الحصول على العديد من المراكز الأولى على المستويين الدولي والمحلي، لتفوقها العلمي والرياضي واختراعها روبوت يساعد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا أو الأمراض المعدية عموما، ما جعلها واحدة من المبتكرات الصغيرات.

الفتاة السكندرية صممت ذلك الروبوت المتمثل في إنسان آلي (حورس)، ليقوم بعدد من المهام حيث يطبق الإجراءات الاحترازية عبر قياس درجة الحرارة ويُعقم بأشعة الـ uv التي تقضي على الغشاء البروتيني لفيروس كورونا، ويوجد به كاميرا تعرض على شاشة خارجية ويتم التحكم فيه بالكامل عن طريق بلوتوث الموبايل.

محافظ الإسكندرية يكرم طالبة مبتكرة

ذلك النجاح تبعه تكريم اللواء الشريف، محافظ الإسكندرية لها، حيث أشاد بمشروعها وناقشها في اختراعها ومراحله الذي سيعود بالفائدة على مستخدم الروبوت، ومشروعاتها الجديدة.

وأشاد خلال التكريم اليوم، بجمعها بين التميز الرياضي والعلمي، وطالبها بالاستمرار في تفوقها، مؤكداً دعمها لاستكمال بقية مشاريعها العلمية المقبلة في شتى المجالات.

دعم الإسكندرية للطالبة

واستقبل اللواء الشريف الطالبة سما البالغة من العمر 14 عاما، في مكتبه لتكريمها وتشجيعها، مشيدًا بجميع الإنجازات التي حققتها مؤكدًا أنها نموذج ومثال مشرف للفتاة السكندرية.

فيما أعربت الطالبة عن سعادتها بتكريم المحافظ ودعمه لها، كما أعربت والدة الطالبة عن شكرها للمحافظ وسعادتها لتكريم ابنتها.

وأكد المحافظ حرصه الدائم لتقديم كل الدعم والرعاية لجميع النماذج المشرفة والمضيئة، وتشجيع فتيات وشباب الإسكندرية على خوض التجارب القوية لإثبات ذاتهم .

من هي الطالبة سما وائل؟

يُذكر أن الطالبة سما وائل، حاصلة على الماجستير المهني المصغر في القيادة والتخطيط الاستراتيجي من أكاديمية انطلاقه للعلوم الإدارية والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وحاصلة على جائزة ملهم الدولية باتحاد رواد الأعمال العرب، ومدرب معتمد من مركز التطوير التكنولوجي التابع لوزارة التربية والتعليم، ومدرب معتمد من إدارة الموهوبين والتعليم الذكي ROBOTICS، ومدرب تنمية مهارات معتمد من أكاديمية انطلاقه للعلوم الإدارية والبحث برعاية وزارة الشباب والرياضة، ومدرب معتمد من وزارة التربية والتعليم الفني، ومدرب معتمد من مشروع روبوتاك وهو بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ونائب رئيس اللجنة المركزية للتحول الرقمي والابتكار باتحاد شباب الوطن، ورئيس لجنة التحول الرقمي والابتكار باتحاد شباب الوطن، وHR في الجبهة الدبلوماسية المصرية، و HR في SMART TEAM كلية علوم جامعة الإسكندرية، وHR في ROBOTAK الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الشباب والرياضة، والمرحلة المتقدمة في برنامج ال TOT، ومن فريق ال MAIN HIGHBOARD بمشروع سبيسك وهو بروتكول تعاون بين وزارة الشباب ووكالة الفضاء المصرية ومشيخة الأزهر الشريف، وعضو في برلمان الطلائع بمركز شباب النصر، وخريج أكاديمية UCMAS الدولة، وأمين اتحاد طلاب إدارة وسط التعليمية، ومقرر اللجنة العلمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة ROBOT CHALLENGE EGYBT، والمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المنتدى الأفرو-اسيوي للابتكار والتكنولوجيا الذي أقيم بمعهد بحوث الإلكترونيات، وتمثيل مصر والحصول على المركز الأول على مستوى قارتي أفريقيا وآسيا في مسابقة المنتدى الأفرو- آسيوي للابتكار والتكنولوجيا، والمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة IEEE – YES- IST12، وتمثيل مصر في مسابقة IEEE – YES- IST12 على مستوى العالم، والمركز الرابع على مستوى 25 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.