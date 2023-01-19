«التوكاتسو» نظام تعليم ياباني في مدارس الإسكندرية.. نشاط لتنمية التعاون

بدأت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في تطبيق نظام «التوكاتسو» بجميع المدارس الحكومية في المحافظة؛ إذ اجتمع مدير المديرية لإجراء اختبارات للمسؤولين عن أنشطة التوكاتسو بالإسكندرية، وهو نظام تعليمي معروف في اليابان يطور جميع مهارات الطالب، ويركز على الإبداع والتفكير بدلا من الحفظ والتلقين فينمي لديهم روح التعاون.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أهم شروط تطبيق نشاط التوكساتو في مدارس الإسكندرية، بحسب بيان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهي:

شروط نظام التوكاتسو

يطبق نظام التوكساتو على الطلاب في فصل لا يزيد عن 40 طالبًا لا أكثر حتى يتسع للطلاب فرصة التعلم والعمل في جماعة، وفهم الأهداف المطلوبة منهم؛ إذ تهدف الأنشطة إلى بناء الشخصية ومهارات العمل الجماعي والانتماء وقيم النظافة واحترام الذات والمسؤولية والتفكير.

كما يعقد التلاميذ اجتماعين الأول في بداية اليوم الدراسي، والآخر في آخره للمناقشة التحضير لليوم التالي، وسيجرى تمديد اليوم الدراسي حتى الساعة 3:30 مساءً، وذلك للسماح بإجراء الأنشطة بين الفصول الدراسية.

تطبيق التوكاتسو في مدارس الإسكندرية

من جهته، قال عربي أبو زيد، مدير مدرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنّ «نظام التوكاتسو» أهم ما يميزه أنشطة الفصل: وهي الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ في تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة، وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية.

وأضاف «أبوزيد» أن الهدف الاساسي من نظام التوكساتو هو فتح صفحة جديدة في تاريخ التعليم، تتيح للتلميذ اكتساب مهارات حقيقية، وأن هدف التعليم أن تكون المدرسة مكانا يشعر فيه التلميذ بالسعادة والفخر.

تطبيق نظام التوكاتسو في مدارس الجمهورية

وقد خصصت الدولة المصرية نظام التوكساتو الياباني لتنفيذة بالمدارس المصرية، وفقا لاتفاقية الشراكة التعليمية بالأخص؛ لأنه يضاعف ثقة الطلاب بأنفسهم من خلال العديد من الأنشطة والمهارات كتخصيص مجموعة من الدروس لتعليم الطلاب، وغسل اليدين، وتنظيف الفصول الدراسية بصورة دورية، والمشاركة في النظافة المدرسية والتعليم الغذائي والحماية الذاتية والسلوك.

أهداف نظام التوكاتسو

يهتم النشاط أيضا بالعمل الجماعي والورش الفنية، ومناقشة الفصل الدراسي، وتعليم احترام الطلاب الآخرين ومراعاة مشاعرهم، وحل المشكلات المتعلقة بالفصول الدراسية، وتحديد الأدوار، وتحسين الأنشطة الجماعية المدرسية المختلفة وغيرها.

ويجب على جميع أعضاء المجموعة المساعدة تحديد الغرض من النشاط، وأن يكون لدى كل شخص فهم مشترك للغرض، ويجب على الجميع التفكير والتعاون، وتقسيم المهام، وأن يكون لكل طالب دور فعال في الإبداع والابتكار.