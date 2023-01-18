«مدير تعليم الإسكندرية» يتابع سير الامتحانات في المدارس: لا شكاوى حتى الآن

تابع الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، سير الامتحانات في عدد من مدارس المحافظة، مؤكدا على عدم وجود شكاوى حتى الآن، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الأنفوشي الثانوية للبنين بإدارة الجمرك، بحضور الدكتورة أميمة طه مدير عام الإدارة، لمتابعة امتحان مادة التاريخ للصف الأول الثانوي، ومادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات للصف الثاني الثانوي الإليكترونية، باستخدام أجهزة الحاسب اللوحي «التابلت»، والامتحانات الورقية لغير المستهدفين إليكترونيا، ومادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية لطلاب الصف السادس الابتدائي، وتابع امتحانات الصف الأول الإعدادي في مادة الجبر ومادة الهندسة لطلاب الصف الثاني الإعدادي.

«أبو زيد» يؤكد على توفير كافة خامات الامتحانات

وأكد «أبو زيد» على توفير كافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان، مشددا على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية، واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، موجها مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

«أبو زيد»: لم ترد أي شكاوى بشأن الامتحانات

وأوضح خلال بيان مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أنه لم تَرِد أي شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم، مؤكدا على أهمية دور الموجه المقيم في كل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول، وفتح مظاريف الأسئلة، ومدى وضوح الورقة الامتحانية، ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار، وتوافر سجل الأمن، وغلق بوابة المدرسة.