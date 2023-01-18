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الرئيس السيسي يشارك في مجلس قصر البحر الأسبوعي بالإمارات

كتب:

محمد أبو عمرة
03:39 م | الأربعاء 18 يناير 2023
الرئيس السيسي لدى وصوله الإمارات اليوم

الرئيس السيسي لدى وصوله الإمارات اليوم

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، في مجلس قصر البحر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

مجلس قصر البحر يعقد أسبوعيًا في الإمارات

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأنَّ مجلس قصر البحر يعقد أسبوعيًا بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور رئيس الإمارات وكبار رجال الدولة والمسئولين بالإمارات والمواطنين.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.