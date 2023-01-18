الرئيس السيسي يشارك في مجلس قصر البحر الأسبوعي بالإمارات

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، في مجلس قصر البحر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

مجلس قصر البحر يعقد أسبوعيًا في الإمارات

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأنَّ مجلس قصر البحر يعقد أسبوعيًا بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور رئيس الإمارات وكبار رجال الدولة والمسئولين بالإمارات والمواطنين.